Турецкие военные уничтожили почти 200 террористов за два дня

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в понедельник, 21 ноября, заявил, что вооруженные силы Турции за два дня проведения операции в Сирии и Ираке нейтрализовали 184 террористов, – сообщают СМИ.

Глава турецкого миннацобороны, в частности, сказал: «С момента начала операции «Коготь-меч» при помощи самолетов и огневой поддержки с земли уничтожены 184 террориста. По нашим оценкам, эта цифра будет расти. Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист».

Ранее в понедельник, 21 ноября, вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen сообщил об ударе турецкой турецких ВВС по американской базе в Эль-Хасеке в Сирии, где проходят подготовку боевики Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической.

В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после завершения воздушной части операции рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке по обезвреживанию террористических организаций.

Анкара, Иван Бабурин

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