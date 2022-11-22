Прага запретила безвизовый аэропортный транзит для россиян

Посольство Чешской республики в России во вторник, 22 ноября, сообщило, что республика вводит запрет на аэропортный транзит без виз для граждан России, теперь для транзитного проезда через чешские аэропорты россиянам будет необходимо оформлять специальную аэропортовую транзитную визу.

На сайте чешского посольства в Москве говорится: «Посольство Чешской республики информирует граждан РФ о том, что с 21 ноября 2022 года вступают в силу изменения в Постановление № 428/2010 Сб., касающиеся иностранцев, которые могут находиться в транзитной зоне международного аэропорта на территории Чехии только на основании аэропортовой транзитной визы. С указанной даты эта обязанность вводится и для граждан РФ».

Напомним, правительство Чехии запретило с 25 октября въезд в страну россиян с туристическими шенгенскими визами.

Прага, Иван Бабурин

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