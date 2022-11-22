Белый дом не будет запрещать новому спикеру палаты представителей посещать Тайвань

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби во вторник, 22 ноября, заявил, что администрация США не будет препятствовать спикеру нового состава палаты представителей посещать Тайвань, если он захочет, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кирби сказал: «Без спекуляций о том, кто будет следующим спикером, захочет ли он поехать: мы будем поддерживать членов конгресса в ходе их заграничных путешествий. У законодателей есть право путешествовать за границу, в том числе посещать Тайвань. Реакция Белого дома на возможный визит нового спикера не будет отличаться от той, которая была на посещение острова уходящей главой палаты Нэнси Пелоси. Законодатели – отдельная ветвь власти».

Вашингтон, Иван Бабурин

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