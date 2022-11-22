В ООН призвали тщательно расследовать факт убийства украинскими неонацистами российских военнопленных

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге во вторник, 22 ноября, заявил, что сообщения об убийстве украинскими неонацистами российских военнопленных должны быть тщательно расследованы, – сообщают СМИ.

Отвечая на просьбу прокомментировать видеозапись, «на которой украинские силы казнят российских солдат», Хак сказал: «Мы обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает. Вы могли видеть, что глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на прошлой неделе представила доклад, в котором среди прочего она обратила внимание репортеров и мира вообще на проблему пленных, которых, по сообщениям, убивает украинская сторона. На это надо обратить внимание, это должно быть расследовано тщательно».

Ранее сегодня Офис генерального прокурора Украины во вторник, 22 ноября, обвинил в «вероломстве» и «нарушении законов войны» российских военнослужащих, которых расстреляли украинские неонацисты.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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