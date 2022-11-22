Анкара заявила, что российские комплексы ЗРК С-400 полностью готовы к применению

Министр обороны Турции Хулуси Акар во вторник, 22 ноября, заявил, что российские зенитные ракетные комплексы С-400 готовы к применению, – сообщает телеканал NTV.

В эфире телеканала, глава турецкого минобороны сказал: «Комплексы С-400 готовы к использованию на месте. Когда появится какая-либо угроза, мы решим, где их установить. Пойдем и установим ее. Турция прилагает усилия для покупки американских истребителей F-16, но в случае провала сделки у Анкары есть альтернативы».

Напомним, что летом текущего года Россия и Турция подписали и начали реализовывать контракт на поставку второго полка ЗРК С-400.

Анкара, Иван Бабурин

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