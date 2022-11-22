Боррель пожаловался на нехватку информационных ресурсов для борьбы с российской пропагандой

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель во вторник, 22 ноября, заявил, что ЕС не располагает достаточными информационными ресурсами для борьбы с пропагандой России на фоне противоречий вокруг поставок продовольствия, – сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос депутата Европарламента о том, почему усилия ЕС по содействию поставкам зерна и удобрений на мировой рынок недостаточно ценятся в мире, Боррель сказал: «Российская машина пропаганды очень мощная, у них есть настоящая индустрия в этом смысле, у нас не так много ресурсов, как у них. Это битва с манипуляцией информацией и дезинформацией, а также битва по оказанию конкретной поддержки».

«Евросоюз пытается разъяснить, что санкции против экспорта продовольствия не вводились, и поэтому Брюссель не ответственен за нарушения поставок. ЕС не участвует в зерновой сделке, которая предусматривает безопасный экспорт украинского продовольствия из черноморских портов, однако страны Европы при этом организовали экспорт порядка 15 миллионов тонн продовольствия через сухопутные границы Украины и ЕС», – отметил глава евродипломатии.

Брюссель, Иван Бабурин

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