США пока не готовы передать Киеву разведывательные беспилотники

Заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх на регулярном брифинге во вторник, 22 ноября, заявила, что Соединенные Штаты пока не приняли какого-либо решения относительно поставок разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle на Украину, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Пентагона сказал: «Мы постоянно изучаем и оцениваем то, что мы можем поставить на Украину, однако по Gray Eagle решение пока не принято»

Следует отметить, что ранее сегодня издание The Wall Street Journal сообщало, что 16 сенаторов Конгресса США направили шефу Пентагона Ллойду Остину письмо, в котором содержится просьба передать Gray Eagle Киеву потому, что «долгосрочная выгода передачи MQ-1C существенна», а их поставки «обладают потенциалом изменить стратегический ход войны в пользу Украины».

Вашингтон, Иван Бабурин

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