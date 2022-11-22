Глава чешского генштаба призвал готовиться к крупномасштабной войне

Начальник генштаба Чешской республики Карел Ржека на ежегодном командном совещании во вторник, 22 ноября заявил, что чешская армия должна готовиться к крупномасштабной войне в Европе, – сообщает телеканал Česká televize.

Как передает телеканал, в ходе своего выступления Ржека сказал: «Чешская армия должна сохранить опыт контртеррористических операций, но, в первую очередь, она должна подготовиться к крупномасштабным войнам против превосходящего противника. Война в Европе снова стала реальностью, а вечный мир – утопией».

«Несмотря на огромное увеличение бюджета, у военных не хватит ресурсов для идеального решения всех задач, поэтому солдаты должны готовиться к жестокой эффективности. Если возникнет конфликт между Россией и НАТО, чешская армия будет активным участником с первой минуты», – подчеркнул начальник чешского генштаба.

Прага, Иван Бабурин

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