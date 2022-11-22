Утверждены требования к маркировке материалов иноагентов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, а правительство утвердило требования к размещению в различных материалах иностранных агентов указаний и их форм о том, что информация произведена лицом, находящимся под иностранным влиянием.

В документе, опубликованной на официальном портале правовой информации во вторник, 22 ноября, говорится, что постановление определяет правила размещения указаний, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 9 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В указанных статьях говорится, что «материалы, распространяемые иноагентом, либо учредителем, членом, участником, руководителем организации, включенной в реестр иноагентов, необходимо помечать указанием о том, что данная информация распространена иноагентом или касается его деятельности».

В частности, в постановлении определяется, что «соответствующее указание в текстовом или в звуковом виде должно быть на русском языке, размер шрифта текстового указания должен вдвое превышать размер шрифта текстового материала. Указание необходимо публиковать в начале каждого текстового материала под заголовком, если его нет, то перед началом материала».

«Продолжительность демонстрации текстового указания в аудиовизуальном материале в начале трансляции такого материала должна составлять не менее 15 секунд», отмечается в документе.

Москва, Иван Бабурин

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