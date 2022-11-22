Киев потребовал извинений от Орбана за шарф с изображением «Великой Венгрии»

МИД Украины во вторник, 22 ноября, вызвало посла Венгрии и выпустило заявление, в котором потребовало извинений за инцидент, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на футбольном матче в шарфе с изображением карты «Великой Венгрии» в границах до 1920 года, когда в нее входили территории, в настоящее время относящиеся к современной Украине Австрии, Румынии, Сербии, Словакии, Хорватии, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте украинского МИДа, говорится: «На Украине ожидают извинения за этот инцидент и надеются, что в дальнейшем венгерская сторона будет воздерживаться от шагов, которые могут быть расценены как неуважение к территориальной целостности нашего государства».

Следует отметить, что послу Венгрии на Украине Иштвану Ийдярто, вызванному в Украинский МИД, было заявлено о «неприемлемости публичного появления» премьер-министра Венгрии в шарфе с изображением Венгрии «с частью украинской территории», а также о том, что такие действия не способствуют «добрососедским отношениям» двух стран.

Киев, Иван Бабурин

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