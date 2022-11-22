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Среда, 23 ноября 2022, 02:10 мск

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Посольство Канады в Москве переехало в здание коллег из Великобритании

Дипломатическая миссия Великобритании в Москве во вторник, 22 ноября, сообщило, что в его здании теперь будет располагаться посольство Канады, – сообщают СМИ.

В сообщении на странице британской дипмиссии в одной из соцсетей говорится: «Посольство Канады будет располагаться в здании посольства Великобритании в Москве. Посол Великобритании Дебора Броннерт и посол Канады Элисон Леклер совместно подняли флаги на торжественной церемонии. Мы рады приветствовать коллег в здании посольства Великобритании. Канада и Великобритания – важные партнеры в России и во всем мире».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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