Трамп призвал переголосовать в Аризоне на выборах в Конгресс США

Бывший президент США Дональд Трамп во вторник, 22 ноября, заявил, что назвал прошедшие выборы в Конгресс позором и призвал переголосовать в штате Аризона, – сообщают СМИ.

В свой социальной сети Truth Social Трамп написал: «В американском штате Аризона стоит провести повторные выборы в конгресс. Эти выборы были позором. Когда республиканцы подготовили все ко Дню выборов и затем, когда это произошло, республиканские машины по обработке голосов были сломаны. Как минимум, следует провести повторные выборы в Аризоне».

Вашингтон, Иван Бабурин

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