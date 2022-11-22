СМИ: ЦРУ планирует вербовать россиян, недовольных СВО

Заместитель директора ЦРУ по операциям Дэвид Марлоу заявил, что Управление планирует вербовать российских военных чиновников, «олигархов» и различных руководителей, – сообщает во вторник, 22 ноября, The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, по словам Марлоу, проведение Россией спецоперации на Украине «открывает возможности для западных спецслужб, поэтому ЦРУ ищет недовольных россиян, чтобы сделать их своими агентами. Мы ищем по всему миру россиян. Мы открыты для бизнеса. Мы ищем для вербовки военных чиновников, олигархов, руководителей».

Вашингтон, Иван Бабурин

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