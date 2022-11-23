Японский премьер Фумио Кисида угодил в коррупционный скандал

В Японии разгорается скандал с участием премьер-министра Фумио Кисиды. Его подозревают в нарушении законодательства об организации выборов. Об этом сообщает Shukan Bunshun.

Все дело в недобросовестном заполнении чеков во время предвыборной кампании. Летом 2021 к финансовому отчету об организации предвыборной кампании было приложено 94 чека, в которых отсутствуют имя и фамилия получателя, а также назначение платежа.

В Японии подобное нарушение закона вне зависимости от его масштабов в большинстве случаев обернется для политика отставкой. Исключением являются случаи, когда обвиняемому удается доказать собственную непричастность. Отмечается, что сейчас Кисида уточняет детали дела.

Коррупционный скандал назревает на фоне стремительно падающей популярности кабмина Кисиды. Рейтинг нынешнего японского правительства упал до минимальных 27,7%.

Токио, Зоя Осколкова

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