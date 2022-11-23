Макрон планирует обсудить с Путиным Запорожскую АЭС в ближайшее время

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду, 23 ноября, заявил, что планирует в ближайшие дни переговорить с главой российского государства Владимиром Путиным, – сообщает агентство AFP.

Агентство передает, что Макрон сказал следующее: «Я рассчитываю на прямые контакты с Путиным в ближайшие дни. Планирую обсудить в первую очередь вопросы, связанные с атомной энергетикой и Запорожской АЭС по следам моих переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси».

Париж, Иван Бабурин

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