В британском парламенте призвали запретить эковандалов, обливающих краской картины в музеях

Член британской палаты общин от Консервативной партии Гарет Джонсон во время выступления в парламенте в среду, 23 ноября, призвал премьер-министра Соединенного королевства Риши Сунака запретить экологическое движение Just Stop Oil (Просто остановите нефть), – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Джонсон сказал: «Эти люди не протестующие, а преступники. Рассмотрит ли премьер-министр в связи с этим объявление Just Stop Oil запрещенной организацией, чтобы к ним относились как к преступной организации, которой они на самом деле и являются?»

В ответ на призыв парламентария британский премьер заявил, что активисты Just Stop Oil действительно «вызывают трудности» и подвергают людей опасности, и переадресовал вопрос о запрете эковандалов полиции.

Напомним, что в последние несколько месяцев экстремистское экологическое движение Just Stop Oil, требуя от правительства Великобритании прекратить разработку новых нефтегазовых месторождений, проводит различные публичные акции.

Так, 24 октября Just Stop Oil в знак протеста совершили «покушение» на восковую фигуру короля Великобритании Карла III в музее Мадам Тюссо, кинув в нее шоколадный торт.

27 октября, в музее «Маурицхёйс» вандалы-активисты предприняли попытку испортить картину «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера. Незадолго до этого две «экоактивистки» вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи».

26 октября, экоактивисты движения Just Stop Oil заблокировали оживленный перекресток возле отеля Ritz в центре города и распылили краску на автосалоны Ferrari, Bentley и Bugatti.

Лондон, Иван Бабурин

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