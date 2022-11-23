Путин: Сохраняется риск проникновения международных террористов в страны ОДКБ

Президент России Владимир Путин, выступая на совете коллективной безопасности ОДКБ в Ереване в среду, 23 ноября, заявил, что страны ОДКБ по-прежнему стоят перед угрозой проникновения на их территорию международных террористов и появлением в Центральной Азии террористического подполья, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский лидер сказал: «Обстановка в Афганистане остается сложной. Опасность проникновения боевиков различных международных террористических организаций на территорию государств ОДКБ по-прежнему велика, а распространение экстремистской идеологии среди населения стран Центральной Азии повышает риск активизации радикального подполья в регионе».

«Компетентные ведомства стран ОДКБ должны продолжать плотную работу по своевременному выявлению угроз терроризма, экстремизма и наркопреступности. Будем содействовать стабилизации в Афганистане и в рамках других многосторонних механизмов», – добавил Путин.

Ереван, Иван Бабурин

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