Лукашенко призвал «остановить кровопролитие» на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване в среду, 23 ноября, заявил о необходимости «остановить кровопролитие на Украине» и начать переговоры о мире, – сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

В ходе своего выступления Лукашенко, в частности, сказал: «Надо остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире. Однако, вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров? Страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах. Пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами «по уши» в это втянуты. На их полигонах проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам. Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой».

Белорусский лидер также отметил, что «события на Украине, как набирающий силу торнадо, который затягивает в свою воронку все большее количество стран и создает все новые проблемы».

«Мы указывали на деградацию системы международной безопасности, обесценивание соглашений в области разоружения и контроля над вооружениями. К сожалению, тогда нас с вами не слушали. И трагический результат этой высокомерной позиции мы видим сегодня в Украине», – резюмировал свое выступление Лукашенко.

Ереван, Иван Бабурин

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