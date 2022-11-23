В ООН созвано срочное заседание Совета Безопасности по Украине

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в среду, 23 ноября, заявил, что по запросу Киева созвано срочное заседание СБ ООН по Украине, которое пройдет в 16.00 в среду (00.00 мск.). В нарушение правил процедуры в заседании Совбеза заявлено онлайн участие Владимира Зеленского, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Полянский написал: «Сегодня испугавшиеся наших ударов по объектам инфраструктуры украинцы запросили срочное заседание СБ ООН. Выступающим от Украины вновь заявлен по видеосвязи Владимир Зеленский в нарушение правил процедуры СБ».

«Ганское (респ. Гана, – прим. оед.) председательство в СБ назначило его на 16.00 по Нью-Йорку (полночь по Москве). Свое решение по допуску Зеленского оно пока не озвучило», – отметил российский дипломат.

«Киевский режим сделал прекрасный подарок западникам перед Днем благодарения. Он отмечается в США завтра, плавно перетекает в послезавтра и затем в уикенд и традиционно предполагает выезды к родным и «мини-отпуска», начинающиеся обычно уже сегодня во второй половине дня», – отметил первый зампостпреда России при ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»