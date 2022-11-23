Пентагон обнародовал номенклатуру вооружений из очередного пакета военной помощи киевскому режиму

Министерство обороны США в среду, 23 ноября, объявило о санкционировании президентом Джозефом Байденом военной помощи Украине в размере до $400 млн., – сообщают СМИ.

На сайте Пентагона говорится: «Это решение является 26-м списанием оборудования минобороны США для Украины с августа 2021 года. Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности».

Согласно сообщению американского минобороны, в очередной пакет помощи киевскому режиму входят: дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS; дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских реактивных систем HIMARS; 150 крупнокалиберных противодронных пулеметов с тепловизионными прицелами; 200 высокоточных артиллерийских выстрелов калибра 155 мм; 10 тыс. 120-мм минометных выстрелов; высокоскоростные противорадарные ракеты HARMS; 150 автомобилей HMMWV; более 100 легких тактических машин; более 20 млн. патронов к стрелковому оружию; более 200 генераторов; запчасти для 105-мм гаубиц и другой техники.

По данным Пентагона, США уже выделили Украине более $19,7 млрд. помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. С 2014 года Вашингтон направил киевскому режиму более $21,8 млрд, в том числе, более $19 млрд. с начала проведения Россией специальной военной операции.

Вашингтон, Иван Бабурин

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