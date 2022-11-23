В Варшаве предложили Берлину отправить системы Patriot не в Польшу, а на Украину

Председатель правящей партии Польши «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский в среду, 23 ноября, заявил, что было бы лучше, если Германия отправила бы свои зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot не в Польшу, а на Украину, – сообщает агентство РАР.

Качиьниский, комментируя предложение министра обороны Германии Кристины Ламбрехт направить в Польщу ЗРК Patriot, сказал: «Отмечу, что выражаю мое собственное, личное мнение, но считаю, что для безопасности Польши лучше всего было бы, чтобы Германия передала эту технику украинцам, обучила украинские расчеты, с условием, что батареи были бы размещены на западе Украины. Это позволило бы определенно эффективнее сбивать ракеты противника, чем при помощи С-300».

«Это защитило бы и нас от происшествий подобного, случившемуся в Пшевудове. Если бы россияне решили на нас напасть, то это тоже было бы для нас защитой», – отметил также председатель правящей партии Польши PiS.

Напомним, что министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт 20 ноября рекомендовала Варшаве разместить у себя истребители Eurofighter и системы Patriot для защиты неба. Руководство Польши это предложение приняло.

Варшава, Иван Бабурин

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