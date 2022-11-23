Сирийские курды обратились к Байдену за помощью после ударов турецких ВВС по их позициям

Представитель «Сирийского демократического совета» (СДС) в США Бассам Сакер в среду, 23 ноября, заявил, что сирийские курды на фоне ударов Турции по их позициям призывают президента США Джо Байдена прийти на помощь своим союзникам, – сообщает РИА Новости.

Агентство передает, что в открытом письме сирийских курдов на имя главы Белого дома говорится: «Турция демонстрирует, насколько далеко она отошла от демократии и приняла авторитаризм. Нападая на базу, где находились солдаты возглавляемой США коалиции по разгрому ИГИЛ*, Турция грубо нарушила принципы НАТО. Напав на военную базу США, она демонстрирует, сколь мало она уважает эту страну и сколь мало верит в то, что Штаты сохраняют лидерство на мировой арене».

Обладатель американского гражданства представитель «Сирийского демократического совета» возмущен тем фактом, что Вашингтон не выступил в защиту своих союзников перед лицом турецкой угрозы.

«Будучи американским гражданином, я шокирован и смущен этим фактом. Эти союзники пожертвовали 11 тысячами жизней, чтобы одержать победу над ИГИЛ* и защитить мир от террора. Будут ли великие США действительно поддерживать демократию на Ближнем Востоке или же продолжат поддерживать авторитаризм?», – заявил Бассам Сакер.

В свою очередь, американское издание Politico в среду, 23 ноября, сообщает, что представитель Центрального командования США полковник Джо Буччино, не раскрывая местонахождение базы в Сирии, заявил, что авиаудары турецких ВВС представляли опасность для американских войск и личного состава.

В электронном письме Буччино сообщил: «Мы выступаем против любых военных действий, которые дестабилизируют ситуацию в Сирии. Эти действия угрожают нашим общим целям, в том числе продолжению борьбы с ИГИЛ*».

Следует напомнить, что в понедельник, 21 ноября, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, заявил, что в рамках операции «Коготь-меч» вооруженные силы Турции за два дня проведения операции в Сирии и Ираке нейтрализовали 184 террористов.

Кроме того, вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen сообщил об ударе турецкой турецких ВВС по американской базе в Эль-Хасеке в Сирии, где проходят подготовку боевики Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической. В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке по обезвреживанию террористических организаций.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Дамаск, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»