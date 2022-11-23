В посольстве РФ в США отреагировали на заявление ЦРУ о поиске агентов среди россиян

Посольство России в США в среду, 23 ноября, заявило, что заявления руководства Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в интервью газете газеты The Wall Street Journal о поиске возможностей для вербовки россиян подтверждают, что Вашингтон придерживается враждебного курса по отношению к Москве, – сообщает ТАСС.

Как передает агентство, в письменном сообщении российской дипмиссии в США, говорится: «Чиновник (ЦРУ, – прим.ред.) открыто признал, что спецслужба ведет поиск потенциальных агентов среди россиян по всему миру. Более того, призвал наших граждан к взаимовыгодному сотрудничеству. У нас не было иллюзий по поводу антироссийской деятельности ЦРУ. То, что американские спецслужбы пытаются дестабилизировать обстановку в России и вмешиваются во внутренние дела, – известный факт».

«Заявления Марлоу (зам.директора ЦРУ по операциям, – прим.ред.) лишь подтверждают враждебный курс Вашингтона, нацеленный на ослабление России изнутри путем изощренных подрывных методов. Все это убеждает в том, что украинский кризис инспирирован местными правящими кругами с целью, как записано в новой стратегии по нацбезопасности США, нанесения нашей стране стратегического поражения», – заявили в российском посольстве и подчеркнули, что «попытки посеять раздор в российском обществе несбыточны ввиду широкой поддержки специальной военной операции на Украине гражданами нашей страны».

Напомним, что накануне газета The Wall Street Journal рассказала о выступлении заместителя директора ЦРУ по операциям Дэвида Марлоу в аналитическом Центре Хайдена при Университете Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), где тот заявил следующее: «ЦРУ ищет по всему миру россиян. Мы открыты для бизнеса. Мы ищем для вербовки военных чиновников, олигархов, руководителей»

Вашингтон, Иван Бабурин

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