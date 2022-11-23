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Среда, 23 ноября 2022, 23:24 мск

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Кремль: Для поиска убийц российских военнопленных приказ Путина не нужен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в Ереване, где проходит заседание глав ОДКБ, в среду, 23 ноября, заявил, что для поиска виновных в расстреле российских военных поручений Путина не нужно, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь главы государства сказал: «Здесь не нужны никакие поручения, все наши компетентные органы прекрасно осознают необходимость поиска виновных в этом преступлении и предания их суду. Предания правосудию. Здесь не нужны какие-то специальные поручения».

Ереван, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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