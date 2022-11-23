Пашинян отказался подписывать проект декларации ОДКБ по оказанию помощи Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не подписал проект Декларации СКБ ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения», так как «документ недостаточно доработан», – сообщают СМИ.

Выступая на саммите государств – членов ОДКБ, глава Армении сказал: «Отсутствие четкой политической оценки ситуации может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ. Поэтому, исходя из этого, уважаемые коллеги, на данный момент я считаю, что представленный к подписанию проект «Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы».

«Сохраняется риск новой агрессии со стороны Азербайджана против территориальной целостности Армении. Об этом докладывал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на внеочередном заседании СКБ 28 октября текущего года», – заявил Никол Пашинян.

Следует отметить, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях саммита ОДКБ заявил журналистам: «Очень важно, чтобы Армения и Азербайджан договорились о мирном договоре. Это главная задача. Мы все должны приложить максимум усилий, не соревнуясь друг с другом с тем, чтобы задача была выполнена, помочь двум странам подписать мирный договор».

Ереван, Иван Бабурин

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