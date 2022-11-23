Москалькова: Киевский режим не признает права на свободу мысли, совести и религии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после того, как СБУ провела обыски в Киево-Печерской Лавре и других храмах и монастырях Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, в среду, 23 ноября, заявила, что «украинский режим еще раз показал, что любые всемирно признанные международные документы для него – лишь листы бумаги, испачканные типографской краской».



В сообщении, опубликованном в телеграм-канале Москальковой, говорится: «Только так можно трактовать происшедшее беззаконие. Ведь статья 18 Всеобщей Декларации прав человека гласит: «Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов». Однако украинские власти не признают этого права за прихожанами УПЦ».



«Сотрудники СБУ обыскали 850 человек, свыше 50 из них насильно подвергли процедуре проверки на «детекторе лжи». В итоге нашли старые газеты и журналы российского издания и наличные деньги – якобы, «2 млн. гривен, свыше 100 тыс. долларов США и несколько тысяч российских рублей», сообщила российский омбудсмен.

Со своей стороны официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Ведь, вы понимаете, это же просто какая-то тотальная безбожная вакханалия. У этого нету ни оправдания, ни объяснения. И не может быть»

«Я же считаю, написала Москалькова, что цель этой беззаконной акции – окончательно выдавить УПЦ Московского Патриархата из конфессионального мира Украины и, тем самым, окончательно разорвать связь верующих со своей материнской Церковью, разрушить, наверное, последние духовные скрепы между когда-то братскими народами».



«Мало сказать, что подобные действия нарушают права многочисленных священнослужителей и прихожан УПЦ. Они их просто уничтожают», – говорится в заявлении Уполномоченного по правам человека в РФ.

Москва, Иван Бабурин

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