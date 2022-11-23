В ООН призвали немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло во время выступления на заседании Совета Безопасности по Украине в среду, 23 ноября, заявила, что обстрел Запорожской АЭС является вопиющим, военные действия вокруг станции должны немедленно прекратиться, – сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления Розмари ДиКарло заявила: «Подчеркивая риски этих атак, всего пару часов назад МАГАТЭ сообщило, что электростанция потеряла доступ к внешнему электричеству и использует дизельные генераторы для обеспечения охлаждения и основных функций ядерной безопасности. Все военные действия на станции и вокруг нее должны быть немедленно прекращены»

«Мы также по-прежнему глубоко обеспокоены ситуацией на Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе. Обстрел станции в минувшие выходные, о котором сообщалось, является безрассудным и прискорбным», – подчеркнула замгенсека генерального секретаря ООН по политическим вопросам.

Следует напомнить, что артналеты на ЗАЭС со стороны вооруженных формирований Украины были зафиксированы 19, 20 и 21 ноября.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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