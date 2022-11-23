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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 24 ноября 2022, 03:01 мск

Новости Политика

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Россия в ООН заявила, что продолжит ограничивать военный потенциал киевского режима

Василий Небензя Фото: media.un.org

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности по Украине в среду, 23 ноября, заявил, что Россия продолжит действия по ограничению военного потенциала Украины, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Россия продолжит действия по ограничению военного потенциала Украины, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах. Накачивание Украины оружием представляет угрозу для жителей всех затронутых конфликтом территорий».

Российский дипломат также обратил внимание Совбеза, что жертвы среди мирного населения и повреждения гражданской инфраструктуры являются следствием использования украинскими специалистами средств противовоздушной обороны.

«Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения действительно происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраине городов, а в самом их центре. В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась», – отметил российский постпред.

Также Василий Небензя заявил, что Россия ожидает от международного сообщества «принципиальных оценок свидетельств пыток и казней украинскими боевиками».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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