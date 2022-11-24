Орбан рассказал, когда Венгрия согласится на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в словацком Кошице после встречи глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) в четверг, 24 ноября, заявил, что его венгерский коллега Виктор Орбан сказал, что парламент его страны ратифицирует соглашения о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции в начале будущего года, – сообщает Польское телевидение.

Во время телетрансляции выступления Моравецкий сказал: «Я обратился к господину премьеру Виктору Орбану с просьбой о максимально быстрой ратификации возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО. И я услышал такое обещание, что на первой парламентской сессии в следующем году, а это немного больше, чем через месяц, эта ратификация состоится. Так что, есть конкретная дата, есть обязательство со стороны Венгрии, и я очень благодарен за это».

Напомним, что Финляндия и Швеция 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На сегодняшний день заявки не ратифицировали только Венгрия и Турция из всех 30 стран Североатлантического альянса.

Братислава, Иван Бабурин

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