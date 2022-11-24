Путин: В рамках СВО необходимо формировать целевые задания с четкими программами и сроками поставок

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил в четверг, 24 ноября, заявил, что по каждому из направлений должны быть сформированы целевые задания с четкими производственными программами и сроками поставок, – сообщают СМИ.

Обращаясь к членам Координационного совета перед началом совещания, глава государства сказал: «Мы договорились, и нет необходимости вводить какие-то экстраординарные меры – этого ничего не нужно делать. Но наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу нужно. Это вообще полезно, а в данной ситуации просто необходимо, чтобы своевременно обеспечивать, в том числе, наши вооруженные силы всем необходимым в ходе специальной военной операции».

«Повторю, здесь важны все вопросы, включая и экипировку, и снаряжение, и медицину, и денежное довольствие военнослужащих, проведение строительных работ в военных целях и так далее. И конечно, это касается специальной военной техники. По каждому из этих направлений должны быть сформированы целевые задания с четкими производственными программами и сроками поставок», – добавил Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»