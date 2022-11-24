В Херсоне украинские неонацисты казнили не менее 100 мирных жителей

Внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич в честверг, 24 ноября, заявил, что в Херсоне украинские силовики убили не менее 100 гражданских, еще около 200 пропали без вести, – сообщает ТАСС.

Малькевич, в частности, сказал: «Сейчас, по нашей информации, к сожалению, (в Херсоне, прим. ТАСС.) как минимум 100 человек убито без суда и следствия, пропали уже 200, задержания происходят каждый день. В Херсоне формируются группы зачистки, состоящие из украинских военных, сотрудников СБУ, иностранных наемников и местных добровольцев».

«Украинская сторона задержала уже несколько сотен мирных жителей и, вероятнее всего, будет использовать их для обмена на своих пленных», – отметил также Малькевич.

Геническ, Иван Бабурин

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