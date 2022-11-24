Европарламент принял резолюцию о международном трибунале над Лукашенко

Депутаты Европарламента (ЕП) в четверг, 24 ноября, приняли резолюцию, в которой обвинили белорусские власти в нарушении прав человека и призвали привлечь к ответственности перед Международным трибуналом и Международным уголовным судом президента страны Александра Лукашенко, а также членов белорусского правительства, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте Европарламента, говорится: «Белоруссия разделяет с Россией ответственность за военные преступления на Украине, за которые Минск должен понести ответственность перед Международным трибуналом и Международным уголовным судом».

Кроме того, депутаты ЕП приняли резолюцию, в которой осудили действия белорусских властей, обвинив их в нарушении прав человека. Также европарламентарии осудили участие Минска в российской спецоперации на Украине, потребовали признать Белоруссию оккупированной территорией и призвали вывести Вооруженные силы России с ее территории.

Следует отметить, что в четверг, 24 ноября, Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что не будет против помощи ОДКБ в случае вторжения на территорию Белоруссии, – сообщает телеканал ОНТ

«Мы не будем отказываться от помощи. Но я, знаете, думаю, что нам не придется даже в этом случае задействовать ОДКБ. Вы даже представить не можете, как мы можем ответить. Кому надо, я сказал: здесь мы не будем обсуждать уже проблему «грязной» или «чистой» ядерной бомбы. Мы ответим так, что не только Европа задрожит. И это не только мы – это наши договоренности с Россией, наша совместная группировка вооруженных сил», – заявил президент Белоруссии.

Страсбург, Иван Бабурин

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