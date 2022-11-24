Байден надеется на продолжение помощи Киеву, несмотря на победу республиканцев в выборах в палату представителей

Президент США Джо Байден в четверг, 24 ноября, заявил, что надеется на то, что помощь Украине со стороны США продолжится и после того, как республиканцы получили большинство по итогам промежуточных выборов, – передают СМИ.

На сайте Белого дома сообщается, что президент США заявил следующее: «Сейчас не время отворачиваться от Украины. В свете недавних выборов у нас было много общения на тему о том, собирается ли другая партия (республиканская, – прим.ред.) продолжать поддерживать Украину. Я надеюсь на должную помощь».

Напомним, ранее представители республиканской партии неоднократно заявляли о необходимости сократить финансовую помощь киевскому режиму.

Следует отметить, что республиканская партия на промежуточных выборах в американский конгресс получила большинство в палате представителей, заняв в ней 221 место из 435. Палата представителей нового созыва приступит к работе в январе 2023 года.

Вашингтон, Иван Бабурин

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