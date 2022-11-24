В Париже заявили о необходимости прекратить поставки вооружений Киеву в ущерб Франции

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что необходимо прекратить поставки оружия киевскому режиму в то время, когда этих вооружений не хватает французской армии самой, – сообщает в четверг, 24 ноября, Le Figaro.

Как пишет французское издание, Ле Пен сказала следующее: «Помогать Украине в меру наших возможностей – это дело благородное, но мы не можем это делать в ущерб нашей собственной безопасности, безопасности нашего собственного народа. Такие вооружения, как САУ Caesar – это техника, которой не хватает Франции. Поставляя дефицитную технику за рубеж, власти страны ослабляют и ставят под угрозу нашу внутреннюю безопасность».

Париж, Иван Бабурин

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