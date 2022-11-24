В Госдуме предложили увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка

Законопроект об увеличении размера единовременного пособия при рождении ребенка до 30 тыс. рублей разработали и направили на отзыв правительства РФ депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, – сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту, размещенной в телеграм-канале замглавы фракции либерал-демократов Ярослава Нилова, говорится: «В нынешних крайне сложных экономических условиях крайне важно оказывать поддержку семьям с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка является одним из элементов в комплексе мер, направленных на поддержку семей».

Согласно документу, инициативой предлагается внести изменения в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», согласно которым «размер единовременного пособия при рождении ребенка повышается до 30 тыс. рублей. В настоящее время размер единовременного пособия при рождении ребенка с учетом проведенных индексаций составляет 20 472 рубля 77 копеек».

Москва, Иван Бабурин

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