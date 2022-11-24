Германия объяснила Польше, почему нельзя передавать Киеву ЗРК Patriot

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в четверг, 24 ноября, заявила, что предложение Варшавы передать ЗРК Patriot вместо Польши Украине возможно только после согласования со странами-членами НАТО, – сообщает агентство Reuters.
Глава германского минобороны сказала: «Эти Patriot являются частью встроенной противовоздушной обороны НАТО, а это значит, что они предназначены для развертывания на территории стран альянса, являясь частью комплексной противовоздушной обороны, и использование их за пределами стран военного блока нуждается в согласовании».
Напомним, после попадания украинской ракеты на территорию Польши Варшава предложила разместить ЗРК Patriot на Украине.
Берлин, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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