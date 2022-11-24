Европарламент принял решение не признавать российские паспорта, выданные в новых субъектах РФ

Европейский парламент в четверг, 24 ноября, одобрил соглашение с Советом ЕС о непризнании загранпаспортов, выданных в новых субъектах РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном Европарламентом, говорится: «Решение было одобрено 531 голосом «за», 7 депутатов «против», 34 воздержались. Согласно принятому решению, Европейская комиссия должна будет по итогу консультации с государствами-членами ЕС составить список российских проездных документов, в частности паспортов, которые не должны признаваться».

«Лица, прибывающие в ЕС, чтобы покинуть зоны конфликтов, могут быть приняты по гуманитарным соображениям», – уточняется в сообщении Европейского парламента.

Следует отметить, что докладчик Европарламента по данному вопросу, евродепутат от Испании Хуан Фернандо Лопес Агилар заявил: «Европейский парламент обязуется делать все от него зависящее, чтобы продолжать оказывать давление на Россию юридическими и политическими средствами».

Страсбург, Иван Бабурин

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