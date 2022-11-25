Путин: Воссоединение с Донбассом должно было произойти раньше

Президент России Владимир Путин в Ново-Огарево на встрече во время встречи с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции в пятницу, 25 ноября, заявил, что воссоединение России с Донбассом должно было произойти раньше, может, и не было бы тогда столько жертв, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, почему не состоялось присоединение Донбасса в 2014 году, глава государства сказал: «Конечно, задним числом мы все умные. Исходили из того, что может быть удастся договориться, и Луганск и Донецк в рамках Минских договоренностей смогут как-то воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли. Но мы же не чувствовали до конца настроение людей, до конца невозможно было понять, что там происходит. Но теперь стало очевидно, что это воссоединение должно было произойти раньше. Может быть, и не было бы столько потерь и среди мирных граждан, столько погибших детей под обстрелами».

Москва, Иван Бабурин

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