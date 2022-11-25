Путин: Мы работаем над обеспечением беспилотниками и коптерами всех, кто находится на передовой

Президент России Владимир Путин в Ново-Огарево на встрече во время встречи с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции в пятницу, 25 ноября, заявил, что российское руководство и промышленность работает над обеспечением беспилотниками всех подразделений, находящихся на передовой, -сообщают СМИ.

Комментируя то, что техникой такого рода должны быть обеспечены не только подразделения специального назначения, но и все, находящиеся на передовой, глава государства сказал: «Что касается беспилотников, квадрокоптеров и так далее, мы об этом знаем и над этим работаем, и промышленность над этим работает».

Кроме того, на встрече с матерями военнослужащих, находящихся в зоне СВО российский лидер заявил, что Россия добьется своих целей.

«Россия ощущает, что делает правое дело, защищая Донбасс», подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

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