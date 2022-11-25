Путин о возможной новой мобилизации: Не надо, нам хватит

Президент России Владимир Путин в Ново-Огарево на встрече во время встречи с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции в пятницу, 25 ноября, заявил, что, что больше набора не надо в рамках частичной мобилизации.

Комментируя фразу одной из участниц встречи из города Краснодара, что у нее четыре сына, а сейчас двое сыновей и муж участвуют в специальной военной операции в качестве добровольцев, Путин сказал, что призванных в рамках частичной мобилизации достаточно.

«Сейчас младшему 17, и я с ужасом думаю, исполнится 18 лет и этот пойдет», – сказала женщина, на что президент ответил: «Не надо, не надо, хватит нам. Одному из сыновей тоже надо бы вернуться. Они уже повоевали, дай Бог, конечно».

Москва, Иван Бабурин

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