Россия направила ноту в ЮНЕСКО

Постпредство России при ЮНЕСКО в Париже в пятницу, 25 ноября, направило ноту в организацию по поводу невыдачи виз российским представителям для участия в Международной программе развития коммуникации в Париже, – сообщают СМИ.

В постоянном представительстве РФ при ЮНСКО сообщили: «Мы направили официальную ноту в ЮНЕСКО по поводу невыдачи виз».

Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что Франция не выдала визы представителям России для участия в 33-й сессии межправительственного совета Международной программы ЮНЕСКО.

Со своей стороны, представитель французского МИДа, комментируя заявление Захаровой, заявил, что Москва не информировала Париж о проблеме с выдачей виз своим представителям для участия в мероприятии ЮНЕСКО.

«Франция своевременно выдает визы делегатам из всех государств-членов для участия в сессиях ЮНЕСКО», – заявил представитель МИД Франции.

Париж, Иван Бабурин

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