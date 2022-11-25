Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности в пятницу, 25 ноября, предложил поговорить о результатах работы российских делегаций на «двадцатке», на АТЭС, а также о том, как прошла встреча Сергея Нарышкина с его американским партнером в Анкаре, – сообщили в Кремле.

Выступая перед членами Совбеза, глава государства сказал: «Обменяемся информацией и о текущей ситуации, есть о чем поговорить, мы с вами знаем Я совсем недавно, как вы знаете тоже, был в Армении, где проходил саммит ОДКБ. Там и в многостороннем формате, а потом и на встрече с руководством Армении тоже было несколько вопросов, которые требуют коллективного обсуждения. Поговорим и об этом».

В Кремле сообщили, что Совет безопасности снова прошелв очном формате, в нем приняли участие: Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава администрации президента Антон Вайно, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, премьер Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников.

Москва, Иван Бабурин

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