Фон дер Ляйен пообещала Зеленскому две сотни трансформаторов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с украинским президентом Владимиром Зеленским в пятницу, 25 ноября, заявила, что Евросоюз нарастит помощь Киеву в вопросе восстановления электроснабжения и отопления, в связи чем на Украину готовится к отправке 200 трансформаторов, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном после переговоров Зеленским, фон дер Ляйен сообщила, что «через Координационный центр экстренного реагирования ЕС Еврокомиссия уже готовит скорейшие поставки на Украину значительных донорских грузов от стран-членов, а также непосредственно из резервов Еврокомиссии».

«Еврокомиссия готовит отправку на Украину следующих видов срочной помощи через RescEU (фонд по борьбе с природными и техногенными катастрофами): 200 средних трансформаторов и один крупный автотрансформатор из Литвы, 40 тяжелых генераторов из запасов ЕС, расположенных в Румынии. Каждого такого агрегата достаточно для бесперебойного питания средней или крупной больницы», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Брюссель, Иван Бабурин

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