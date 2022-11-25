Путин встретился с Рамзаном Кадыровым

Пресс-секретарь президента России в пятницу, 25 ноября, сообщил, что после встречи с матерями военнослужащих-участников СВО Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, – передают СМИ.

Официальный представитель главы государства сказал: «Президент России передал главе республики все, о чем говорила жительница Чечни в ходе беседы с матерями. Также состоялся разговор о положении дел в Чеченской республике. Отдельно обсуждались вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции»

Москва, Иван Бабурин

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