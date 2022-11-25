Список иноагентов пополнили экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* и еще пять человек

Министерство юстиции РФ в пятницу, 25 ноября, внесло в реестр физлиц-иноагентов Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, адвоката Илью Новикова* и еще четырех человек.
Из информации, опубликованной на сайте ведомства следует, что в список также попали координатор движения «Голос»* Виталий Ковин*, который в октябре этого года был исключен из реестра СМИ-иноагентов, журналистка и телеведущая, креативный продюсер телеканала «Дождь»* Анну Монгайт*, журналист Александра Гармажапова*, юрист Федор Телин*.
У Ройзмана*, Телина*, Ковина*, Новикова*,и Гармажаповой* в графе сведений об источниках иностранного финансирования указано «Украина», у Монгайт* – Украина и латвийский TV Rain, назначение финансирования у всех перечисленных указано как «осуществление политической деятельности».
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.
* Признано в России НКО-иноагентом
*Организация признана в России иностранным агентом
Москва, Иван Бабурин
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