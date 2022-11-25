Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин

Страны-участницы Конвенции о запрете противопехотных мин по итогам совещания в пятницу, 25 ноября, заявили, что Украина и Греция по-прежнему не выполняют обязательства Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция), – сообщают СМИ.

В заявлении стран-участниц Конвенции говорится: «Греция и Украина, которые имеют невыполненные обязательства по уничтожению запасов, по-прежнему не соблюдают их».

«Украина заявила, что у нее было 3,3 миллиона мин ПФМ-1 «Лепесток» в запасах, подлежащих уничтожению до нынешнего конфликта, и что к 30 апреля 2023 года, когда она должна представить доклад Конвенции, она должна быть в состоянии предоставить новую оценку того, сколько из этих запасов находится под ее контролем», – отмечается в обнародованном документе.

Кроме того, сообщается, что согласно данным членов Конвенции, Греция приступит к работе, как только подпишет новый контракт с компанией в Хорватии, которая уничтожит оставшиеся 300 тысяч мин в течение 18 месяцев после подписания пересмотренного контракта.

Следует напомнить, что в 2005 году Верховная рада Украины приняла закон о ратификации Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция). Оттавская конвенция была открыта для подписания 3 декабря 1997 года, приобрела силу 1 марта 1999 года. Украина подписала ее в 1999 году, а ратифицировала в 2005-м. Депозитарием конвенции является генеральный секретарь ООН.

Договор о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Договор предусматривает полное уничтожение всех запасов противопехотных мин ненаправленного действия и ликвидацию минных полей. На сегодняшний день участниками договора являются 163 государства.

Напомним, что в Донецкой и Луганской народных республиках неоднократно заявляли, что ВСУ применяют по городам кассетные боеприпасы, снаряженные минами «Лепесток», которые представляют угрозу для мирных жителей.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»