Кадыров рассказал, о чем говорил с Путиным

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в пятницу, 25 ноября, рассказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудил с главой государства вопросы участия чеченских подразделений в ходе специальной военной операции на Украине.

В своем Telegram-канале Кадыров сообщил: «Сегодня на встрече с Верховным Главнокомандующим мы обсудили вопросы участия чеченских подразделений на Украине. Доложил об успешном укомплектовании в Чеченской Республике новых подразделений Минобороны РФ и Росгвардии России бойцами, уже имеющими опыт участия в боевых действиях... Также доложил о снабжении наших подразделений, оснащенности техникой, тактических возможностях»

«Верховный Главнокомандующий подчеркнул, что сегодня Россия – страна сплоченных патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья. Владимир Владимирович поблагодарил наших ребят за самоотверженность, патриотизм и высокие результаты на передовой. Я поблагодарил нашего президента за трепетное внимание к бойцам и слова поддержки», – написал глава Чечни.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что после встречи с матерями военнослужащих-участников СВО Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Грозный, Иван Бабурин

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