Заместитель члена делегации Украины Евгения Кравчук от фракции парии Зеленского «Слуга народа» в пятницу, 25 ноября, заявила, что представители постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ намерены бойкотировать ее работу, пока данный институт не сформирует свое отношение к участию россиян, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей украинская нардеп написала: «Постоянный комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ не смог изменить свои правила, чтобы изгнать делегацию России. Мы, украинская делегация, бойкотируем работу в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение к участию в ней россиян – пропагандистов и представителей государства-террориста, государства-преступника».

Варшава, Иван Бабурин

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