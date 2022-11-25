Путин на 15-летии «Ростеха» призвал госкорпорацию в полном объеме обеспечить потребности вооруженных сил

Президент РФ Владимир Путин на торжественном мероприятии к 15-летию «Ростеха» призвал госкорпорации непрерывно идти вперед и в полном объеме обеспечить потребности вооруженных сил, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Необходимо постоянно идти вперед, ставить новые задачи. Достойно отвечать на сложнейшие вызовы в сфере обороны и безопасности, глобальной технологической повестки. Необходимо нарастить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной продукции. Четко, качественно, строго в установленные сроки выполнять государственные целевые задания».

«Ключевая задача сегодня, задача номер один – сделать все, чтобы в полном объеме обеспечить потребности вооруженных сил. И прежде всего – частей и подразделений, задействованных в проведении специальной военной операции».

Поздравляя с юбилеем сотрудников госкорпорации, Путин подчеркнул, что предприятия «Ростеха» это – «сотни тысяч людей, высококлассных, порой уникальных, штучных специалистов, которые своим трудом, энергией, талантом вносят вклад в индустриальное развитие нашей страны, непосредственно участвуют в решении важнейших государственных задач по целому ряду приоритетных направлений в сфере высоких технологий. В их числе авиастроение и автопром, радиоэлектроника, машиностроение, медицина, новые материалы. Конечно, это укрепление обороноспособности России».

«Значительная доля государственного оборонного заказа приходится как раз на предприятия «Ростеха», нашей крупнейшей корпорации в области оборонно-промышленного комплекса. Подчеркну, что эта сфера, достижение здесь значимых результатов должны и впредь оставаться безусловным приоритетом корпорации, именно для этого она и создавалась», – заявил Путин и в заключении сказал: «Сегодня хочу подчеркнуть – решение о формировании такого мощного индустриального флагмана отечественной экономики, концентрация финансовых, управленческих ресурсов себя полностью оправдали».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»