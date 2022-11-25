Министры обороны США и Германии обсудили укрепление НАТО и помощь Украине

Официальный представитель минобороны США бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер в пятницу, 25 ноября, заявил, что главы оборонных ведомств США Ллойд Остин и Германии Кристине Ламбрехт по телефону обсудили военную помощь киевскому режиму Киеву и вопросы укрепления НАТО на восточном фланге, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном пресс-секретарем Пентагона, в частности, говорится: «Ллойд Остин и Кристине Ламбрехт обсудили совместные усилия по поддержке Украины и укрепление безопасности на восточном фланге НАТО. Министр обороны США отметил роль Германии в оказании помощи Украине в сфере безопасности. Главы оборонных ведомств США и ФРГ договорились продолжить тесную координацию усилий в оказании помощи Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

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